Suriye rejimi: Kürtlerin seçim planları şaka gibi

Suriyeli Kürtlerin en geç ocak ayına kadar ülkede kontrol ettikleri topraklarda seçim yapacaklarını ilan etmesini değerlendiren Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Faysal Mikdad, planı "şaka" olarak niteledi.

İngiliz Reuters haber ajansı ve BBC televizyonuna konuşan Mikdad, Suriye'nin toprak bütünlüğünü tehdit edecek herhangi bir girişime izin vermeyeceklerini söylerken, Şam yönetiminin nihai olarak Kürtlerin elindeki toprakların kontrolünü geri almaları gerektiğini belirtti.

Suriye'de altı yıldır devam eden iç savaşta kademeli olarak toprak kazanımında bulunan Kürtler, bu bölgelerde özerk bir yapının tesis edilmesi için sürekli olarak girişimde bulunuyor, ancak hedeflerinin bağımsız bir Kürt devleti olmadığını yineliyor.

Kontrol ettikleri topraklarda gücünü pekiştirmek isteyen Suriyeli Kürtler, Temmuz ayında yaz sonu ile ocak ayı arasında yerel konseyler ve bölgesel meclisler için seçim düzenleyeceklerini açıklamıştı.

"Bedelini öderler"

Ancak Kürt gruplarının bu planlarını ciddiye almadıklarını söyleyen Dışişleri Bakan Yardımcısı, "Suriye'nin kuzeyinde ülkedeki durumu tehlikeye atmayacak ya da Suriye'nin bölünmesine sebep olacak girişimlere izin vermeyecek vatandaşlarımız olduğuna inanıyoruz. Bu doğrultuda hareket edecekler ise ödemeleri gereken bir bedel olduğunu biliyorlar" şeklinde konuştu.

Mikdad, Suriye'nin toprak bütünlüğünün tartışma konusu olmadığını eklerken, ülkenin birliğinin korunması sorumluluğunun uluslararası toplumun omuzlarında olduğunu kaydetti.

Suriye Demokratik Güçleri ilerliyor

IŞİD'in Suriye'de kontrol ettiği toprakları ele geçirmek için savaşan ve çoğunlukla Halk Savunma Birlikleri (YPG) mensuplarından oluşan ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG), örgütün ülkedeki fiili merkezi Rakka'da giriştiği çatışmalar devam ediyor.

Reuters röportajında bu konuya da değinen Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Mikdad, dış güçlerin ülkede savaşan gruplara destek vermeyi kesmesi gerektiğini söylerken, ABD'nin SDG'ye verdiği desteği yasa dışı olarak niteledi ve "on binlerce hayata mâl olduğunu" dile getirdi.

ABD destekli koalisyon temmuz ayında, IŞİD'e karşı mücadele kapsamında Suriye ve Irak'ta operasyonların başladığı 2014'ten beri hava saldırılarında en az 600 sivilin hayatını kaybettiğini açıklamıştı. Her iki ülkedeki bağımsız gözlemciler bu sayının çok daha fazla olduğu görüşünde.

SDG son iki ayda Rakka'nın neredeyse yarısını ele geçirirken, Suriye ordusu da Humus vilayetindeki El Sukna kasabasını haftasonu IŞİD'in elinden aldığını açıkladı.

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Reuters,ÇÖ/CÖ