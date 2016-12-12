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Dünya

Suriye rejimi: Halep'in tamamı muhaliflerden alındı

Moskova, sabah saatlerinde son 24 saatte 728 silahlı muhalifin teslim olduğunu açıkladı

12 Aralık 2016 16:53

Suriye rejimi Halep'in muhaliflerden tamamen temizlendiğini duyurdu.

 

Rusya: 2 bin 200 silahlı muhalif teslim oldu


Uluslararası ajansların son dakika geçtiği açıklamaya göre, 2 bin 200 silahlı muhalif de rejim güçlerine teslim oldu. Moskova, sabah saatlerinde son 24 saatte 728 silahlı muhalifin teslim olduğunu açıklamıştı.

Rusya'nın açıkladığı bu rakamlar, muhalifler ve bağımsız gözlemciler tarafından henüz doğrulanmış değil.

 

Rejim erkekleri ayırdı

 

Reuters haber ajansının Halep içinden geçtiği fotoğraflarda, çatışma bölgesinden kaçan erkeklerin polis merkezinde sıraya sokulduğu yer alıyor. Fotoğraflarda ayrıca ordudan bir generalin kalabalığa hitap ettiği görülüyor.

ABD tarafından muhaliflere sivillerle birlikte şehri terk etmeleri için güvenli koridor açılması önerildi ancak bu teklif Rusya tarafından kabul edilmiş değil.

Birleşmiş Milletler, kentte yüzlerce sivil erkeğin rejimin kontrolündeki bölgelere geçtikten sonra kaybolduğunu geçen hafta duyurmuştu. Ailelerin bir daha haber alamadığı erkeklerin gözaltına alındıktan sonra işkenceye tutulduğu bildiriliyor.

2012'den bu yana fiili olarak ikiye bölünmüş haldeki Halep'te Rusya'nın desteğini arkasına alan rejim güçleri yaz mevsiminden bu yana muhaliflerin kontrolündeki semtlere operasyon düzenliyor. Kentin doğusunu kontrol eden muhalifler, özellikle 15 Kasım'da başlatılan yeni saldırı dalgası karşısında yenilgiye uğradı ve küçük bir alana sıkıştı.

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