"Suriye rejimi, Doğu Halep'i ikiye böldü"

Suriye’de rejim güçleriyle yanında savaşan İran destekli Şii milisler, 3 aydan beri kuşatma altında tuttuğu ve yoğun bombardıman uyguladığı Halep’te, muhaliflerin kontrolündeki kritik Sahur semtini ele geçirdi. Böylece, Doğu Halep'te muhaliflerin kontrolündeki alanlar ikiye bölünmüş oldu.

Al Jazeera Türk'te yer alan habere göre, muhalif kaynaklar, Esed rejimiyle 3 gün süren şiddetli çatışmaların ardından, Halep kent merkezinin doğusundaki Hanano, Cebel Bedro, Badiin, Ayn el-Tel ve Ard El Hamra semtlerinden tümüyle geri çekildiklerini belirtti. Rejim güçleri ayrıca, Bustan el Başa semtinin bir bölümünü, İnzarat mahallesini ve Haydariye'de gençlik merkezini de ele geçirdi.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, rejimin Sahur semtini de ele geçirdiğini ve dolayısıyla Halep’te muhaliflerin bölgelerini ikiye bölmüş olduğunu söyledi.

"2012'den bu yana en büyük kayıp"

Gözlemevinin Direktörü Rami Abdulrahman, son günlerde yaşanan çatışmaların soncunda muhaliflerin ellerindeki bölgenin üçte birini rejime kaptırmış olduğunu ve bunun 2012’den bu yana yaşadıkları en büyük kayıp olduğunu söyledi:

“Bu 2012’den bu yana muhaliflerin yaşadığı en büyük yenilgi. Muhalifler, rejimin son ilerleyişiyle Halep’te kontrol ettikleri bölgenin üçte birinden daha büyük bir alanı kaybetmiş oldu.”

YPG-PKK rejim ile eşzamanlı saldırdı

Halep’te Şeyh Maksud bölgesinde bulunan YPG-PKK unsurları rejimin saldırısıyla eş zamanlı olarak muhaliflerin denetimindeki Bustan El Başa bölgesine saldırdı.

"Binlerce sivil göç etti"

Halep’te rejimin kaydettiği ilerleyiş, devam eden çatışmalar ve bombardıman nedeniyle binlerce sivil evlerini terk etmek zorunda kaldı. Muhaliflerin kaybettiği bölgeleri terk eden sivillerin bir kısmı, daha az çatışmaların olduğu diğer muhalif bölgelere, bir kısmı YPG’nin denetimindeki Şeyh Maksud bölgesine, bir kısmı ise rejimin bölgelerine sığındı.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, 400 sivilin rejimin denetimindeki bölgelere kaçtığını duyurdu.

Rejime ait resmi devlet televizyonu, en az bin 500 sivilin kuşatılmış Halep bölgelerinden çıktığını söyledi.

Rus haber ajansları, Savunma Bakanlığına dayandığı haberlerinde son 24 saatte 119’u çocuk 900 sivilin muhaliflerden rejimin eline geçen Cebel Badro bölgesinden tahliye edildiğini söyledi.

Reuters haber ajansı, sivil dolu yeşil otobüsler görüntülerini yayınladı. Bu sivillerin rejime ait sığınma kamplarına sevk edildiği öne sürüldü.

Esed rejimi ve Rusya'nın 15 Kasım'da Halep'e başlattıkları hava saldırılarında en az 500 kişi öldü, binden fazla kişi yaralandı.

Suriye’deki iç savaşın kaderini değiştirme potansiyeline sahip kent Halep, rejim ile muhalifler arasında bölünmüş durumda. Kentin batı semtlerini elinde bulunduran rejim, muhaliflerin denetimindeki Halep’in doğu semtlerini Temmuz ayından bu yana kuşatma altında tutuyor.

Rejim, stratejik Halep kentindeki savaşı kendi lehine bitirmek istiyor. Bu amaçla muhaliflerin elindeki doğu semtleri yoğun bir bombarımana tâbi tutuyor. Binlerce İran yanlısı Şii milis de Halep'te Esed'e desek veriyor.

Beşşar Esed rejimi ve Rusya, yaklaşık 300 bin sivilin yaşadığı tahmin edilen kentin muhalif bölgelerini daha kolay ele geçirme amacıyla, birçok kez ateşkesle eş zamanlı olarak "güvenli koridorlar" uygulamasına başvurmuştu. Hem halka hem silahlı gruplar" bu koridorları kullanarak kentten çıkmaları için çağrı yapmıştı. Ancak ne halk ne de silahlı gruplar kentten çıkmıştı.