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Dünya

SURİYE REFORM İÇİN KOLLARI SIVADI ŞAM (A.A)

23 Mart 2011 18:41

-SURİYE REFORM İÇİN KOLLARI SIVADI ŞAM (A.A) - 23.03.2011 - Suriye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Faruk El Şara, bütün ülkeyi kapsayacak bir reform çalışması yaptıklarını söyledi. Champress internet sitesinde yer alan habere göre, bazı gazeteciler ile bilgilendirme toplantısı yapan El Şara, "ülkenin tamamını ve bütün alanları kapsayacak reform çalışmaları yapıldığını" kaydetti. El Şara, bu reform çalışmaları çerçevesinde halkın yaşam standartlarının yükseltilmesinin, yolsuzlukla mücadele edilmesinin ve kalkınma sürecinin hızlandırılmasının amaçlandığını ifade etti. "Arap dünyasında son dönemde yaşanan olayların ulusal birliğin ve vatandaşlar arasındaki birlikteliğin hedef alınmaması gerektiği konusunda bilinç düzeyini yükselttiğini" belirten El Şara, "Ülke ve toplum çıkarlarına aykırı dış etkilere karşı dikkatli olunması" uyarısını yaptı. Teşrin gazetesinde yer alan haberde ise, Başbakan Naci Itri'nin bakanlara, "Halkın taleplerine kulak verme ve talepleri anayasal çerçevede yerine getirme talimatı verdiği" kaydedildi.

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