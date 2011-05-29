-SURİYE RASTEN VE TALBİSE'YE SALDIRDI BEYRUT (A.A) - 29.05.2011 - Tanklar desteğindeki Suriye hükümet güçlerinin, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'a karşı yoğun protesto gösterilerine sahne olan Rasten ve Talbise kasabalarına saldırı başlattıkları bildirildi. Suriye'nin iç kesiminde yer alan Humus kentine bağlı Rasten ve Talbise kasabalarına yönelik saldırının bugün erken saatlerde başladığını belirten bir gösterici, kasabalara giden yolların güvenlik güçleri ve askerler tarafından ulaşıma kapatıldığını kaydetti. İnsan hakları örgütleri, hükümet karşıtı gösterilerin başladığı Mart ayının ortalarından bu yana Suriye'de 1000'den fazla kişinin öldüğüne işaret ediyor. -ESAD'DAN GENÇLERE REFORMLARA DEVAM SÖZÜ Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad, gençlerden oluşan bir heyete, ülkedeki reform çalışmalarına müsamahasız devam edileceği sözü verdi. El Vatan gazetesinin haberine göre, gençlerden oluşan heyeti kabul eden Esad, "Reform çalışmalarının devam ettiğini, bazı uygulamaların hayata geçirilmesinde gecikmeler yaşanmasına rağmen reform çalışmalarının durmayacağını" söyledi. "Reformların planlanmış dönemler şeklinde hayata geçeceğini ve gevşemeye müsamaha gösterilmeyeceğini" belirten Esad, "gençlerden ülkedeki siyasi yaşama duyarlı olmalarını" istedi. Görüşmede heyette yer alan gençlerin, "Bazı güvenlik güçlerinin halka kötü davrandığı" yönündeki eleştirisine karşılık Esad'ın "Yaklaşık 4 bin polisin eğitilmeye başlandığı ve ülkedeki mevcut sorunun sadece güvenlik görevlilerinin halka kötü davranmasından ibaret olmadığını" söylediği kaydedildi. Gazeteye açıklama yapan heyetteki gençlerden birinin, "Esad'ın gösterilere katılan gençlerle iletişiminin devam ettiğini ve gençlerin toplumdaki rolünün, siyasi hayatta aktif bir şekilde varlık gösterebilmesinin sağlanması yönünde taleplerini teyit ettiğini" aktardığı bildirildi. -İSRAİL'DEN YARDIM İSTENDİĞİ İDDİASI Suriyeli muhaliflerin İsrail'den yardım istediği iddia edildi. El Vatan gazetesinde yayımlanan haberde, İsrail Kalkınmadan Sorumlu Bakan Yardımcısı Eyüp Kara'nın bir kültür forumunda yaptığı konuşmada, "Suriyeli muhaliflerin İsrail hükümetinden destek istediklerini" söylediği kaydedildi. Habere göre Kara, "bu talebi Başbakan Binyamin Netanyahu'ya ileterek Suriye'ye yönelik uluslararası baskının arttırılması yönünde nüfuz kullanılmasını istedi."