Suriye: PYD Haseke'de devlet kurumlarına saldırıyor, pamuk ve petrol çalıyor, gerekli karşılığı verdik!

Suriye, Haseke’de PYD’yi vurmasına ilişkin açıklama yaptı. Ordu ve Silahlı Kuvvetler Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada Suriye Ordusu'nun gerekli ve uygun karşılığı verdiğini belirtildi. Suriye’nin resmi haber ajansı SANA, haberi duyururken, PYD yerine PKK’nın askeri kanadı ifadesini kullandı. Açıklamada, Haseke’de devlet kurumlarına saldırıların olduğu, petrol ve pamuk çalındığı gibi suçlamalar da yer aldı.

SANA’da yayımlanan haber şöyle:

PKK’nin askeri kanadı asayiş güçlerinin son zamanlarda Haseke’de devlet kurumlarına saldırma, petrol ve pamuk gasp edip çalma, öğrencileri sınavlarından men etme, güven içinde yaşayan savunmasız sivil insanları kaçırmakla birlikte Haseke ve kırsalında kaos ve istikrarsızlığı yayma gibi provokatör eylemlerini tırmandırdığını belirtti.

SANA’nın da bir nüshasını aldığı askeri bülteninde Genel Komutanlık; asayiş güçlerinin son olarak Haseke Kentini çembere almaya çalışması ve kente top, havan ve tank mermileri ile bombardımana tutmalarına ilaveten askeri mevkilere saldırılarda bulunduklarına vurgu yaparken, bu saldırılar sonucunda sivil vatandaşlar ve askerlerin saflarında bir dizi şehit ve yaralının düştüğüne dikkat çekti.

Durumları yatıştırmak ve kentte güvenlik istikrarı yeniden sağlama yönünde harcanan tüm çabalara rağmen asayiş güçlerinin tüm bunlara kulak vermeyip tırmandırmalarda bulunduklarının altını çizen Genel Komutanlık; Haseke Kentini ele geçirmek amacıyla düşmancı saldırılarını sürdürdüklerini kaydetti. Genel Komutanlık bunun üzerine Suriye ordusunun bu saldırıları gerçekleştirenlerin ateş ettikleri mevkiler ve toplanma yerlerini hedef alıp uygun ve gerekli karşılığı verdiğinin altını çizdi.

Genel Komutanlık Haseke’de savunmasız sivil vatandaşlara ve askeri mevkilere yapılan tüm saldırıların sadece asayiş güçlerinden yapıldığının altını çizerken; daha başka Suriyeli hiçbir tarafın bu saldırılarla ilgisi olmadığını vurguladı. Suriye ordusunun kim tarafından olursa olsun bu gibi saldırılara karşı koyma azim ve kararlılığına vurgu yapan Genel Komutanlık; Suriye’nin toprak bütünlüğünü korumakla birlikte nerede olurlarsa olsun vatandaşlarının güvenliğini sağlama amacıyla gereken her gayreti gösterme ısrarının altını çizdi.