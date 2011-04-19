Suriye: Protestolar silahlı isyana dönüştü

T24- Suriye İçişleri Bakanlığı, ülkedeki protesto gösterilerinin silahlı bir isyana dönüştüğünü duyurdu. Eylemciler, hükümetten Suriye'de olağanüstü halin derhal kaldırılması ve siyasi mahkumların serbest bırakılmasını talep ediyor.







Bakanlıktan yapılan açıklamada, Suriye'de asayişin ve düzenin tesisi için kararlılıkla hareket edileceği uyarısında bulunuldu.

Açıklama, muhalif aktivistlerin ülkenin en büyük üçüncü kenti Humus'un merkezini işgal etmelerini izliyor.

Göstericiler siyasi talepleri yerine getirilene dek bulundukları yerden ayrılmayacaklarını söylüyor.

Bu talepler arasında Suriye'de olağanüstü halin derhal kaldırılması ve siyasi mahkumların serbest bırakılması da var.

Güvenlik güçlerinin Humus'ta göstericilere ateş açtıkları yönünde haberler de var.

Ancak bu haberler henüz bağımsız kaynaklarca doğrulanmadı.





Cenaze törenlerinde çatışma çıkmıştı



Humus kentinde binlerce kişi Pazar günkü hükümet aleyhtarı eylemlerde hayatını kaybedenler için düzenlenen cenaze törenlerine katılmıştı.

Başkent Şam'ın 100 km kadar kuzeyindeki kentte güvenlik kuvvetleri ile göstericiler arasında çıkan çatışmalarda en az yedi kişi yaşamını yitirmişti.

Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad, Cumartesi günü yeni kabineye hitaben yaptığı konuşmada, Olağanüstü Hal Yasası'nın kaldırılmasına ilişkin çalışmaların bu hafta içinde tamamlanacağını söylemiş, ayrıca devlet ve vatandaş arasında şeffaf ve güvene dayalı bir ilişki kurulması gerektiğini söylemişti.

Ancak muhalifler Esad'ın reform vaatlerine karşın rejim karşıtı gösterilerini sürdürüyor.

Eylemciler, haftalardır süren protesto gösterilerinde 200 kadar kişinin öldürüldüğünü belirtiyor.

