Suriyeli pilot, askeri binayı vurduktan sonra Türkiye'ye mi sığındı?

T24 - Suriye'de dün bir hava kuvvetleri pilotunun askeri güvenlik binasını bombaladıktan sonra Türkiye'ye sığındığı iddia edildi.
El Arabiya'nın haberine göre, Suriye Hava Kuvvetleri'nde görevli pilot "sivil protestocuları öldürme emirlerini reddederek" Halep'te bulunan bir askeri güvenlik binasını hedef aldı.
Pilot, uçağındaki mühimmatı tükettikten sonra hava yoluyla Türkiye'ye geldi.
El Arabiya, Suriye Ulusal Konseyi'nden (SUK) bir üyenin, taraf değiştiren pilotun Türkiye'ye ulaştığını doğruladığını aktardı.
Habere göre, SUK üyesi, Beşar Esad rejiminin ordunun kontrolünü kaybettiğini belirterek, başkanlık sarayına bir saldırı düzenlenebileceği endişesiyle askeri pilotları sahaya mühimmat vermeden gönderdiğini söyledi.