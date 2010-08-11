-SURİYE PAZARI TÜRK ALTIN SEKTÖRÜNE AÇILDI MERSİN (A.A) - 11.08.2010 - Suriye'nin, Türkiye'den değerli maden ve mücevherat ithalatına yönelik yasağı kaldırdığı bildirildi. MTSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, MTSO önderliğinde şubat ayında Suriye'nin başkenti Şam'da düzenlenen ve aralarında iş adamı, firma temsilcisi, yerel yönetici ve üst düzey bürokratların yer aldığı yaklaşık 200 kişilik heyetin katıldığı ''Mersin Tanıtım Günleri'', hem ikili ticarette hem de turizmde etkisini göstermeye başladı. Bu ziyaretlerin en önemli meyvelerinden biri ise Suriye'ye yapılacak altın ihracatının önündeki engellerin kaldırılması oldu. MTSO'nun 3 yıldır gösterdiği girişim ve çabaların sonunda Suriye'nin, Türkiye'den değerli maden ve mücevherat ithalatına yönelik yasağı kaldırıldı. MTSO Yönetim Kurulu Üyesi ve Değerli Metaller ve Mücevher Ticareti Sektör Temsilcisi Murat Karteper, Suriye Ekonomi ve Ticaret Bakanlığınca yürürlüğe konulduğunu belirttiği kararın alınabilmesi için adeta iğne ile kuyu kazarak başarıya ulaştıklarını ifade etti. Söz konusu uygulamanın Mersin'in yanı sıra el işçiliği ile dünyaca üne sahip Kahramanmaraş, Gaziantep, Adana, Hatay, Mardin gibi güney illeri için de önemli bir kazanım olacağını vurgulayan Karteper, şunları kaydetti: ''Böylelikle bölgedeki atölyeler tekrar canlanacak, yeni istihdam kapısı açılmış olacak. Uluslararası marka olmuş firmalarımız Suriye'ye gidip, orada farklı ürünler tasarlayarak Suriyelilerin hizmetine sunabilecekler. Suriye'ye altın ihracatı yasağının iyi komşuluk ilişkileri ve etkin bir tanıtım faaliyeti sonucunda kaldırılması sadece Mersin ve bölgesinin değil, Türkiye'nin ihracat rakamlarını yukarıya çekecek bir gelişmedir. Mersin iş dünyası olarak kentimize ve ülkemize kazandırdığımız bu gelişmeden mutluluk duyuyoruz. Ancak, şu an için Şam Hava Gümrüğünden başlayacak olan altın girişine ek olarak mutlaka ihtisas bir Kara Gümrük kapısının yetkilendirilmesi gerekmektedir. Bu konuda girişimlerimiz devam etmektedir''