Suriye patlamadan İsrail'i sorumlu tuttu

Şam Uluslararası Havalimanı yakınlarında sabah saatlerinde meydana gelen patlamayla ilgili Suriye yönetiminden bir açıklama geldi.

Suriye resmi haber ajansı Sana'da yer alan haberde patlamanın İsrail'in bir "askeri mevkiye” yönelik roket saldırısından kaynaklandığı belirtildi.

Haberde “Şam Uluslararası Havalimanı’nın güneydoğusundaki bir askeri mevki, bugün gündoğumu sırasında işgal altındaki bölgelerden (Golan Tepeleri) ateşlenen çok sayıda roketin kullanılmasıyla İsrail saldırganlığının hedefi oldu” denildi.

Ajansın askeri çevrelere dayandırdığı haberinde saldırının "maddi hasara" yol açtığı kaydedildi.

Rusya’dan itidal çağrısı

Rus yönetimi konuyla ilgili itidal çağrısı yaptı. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov basın mensuplarına yaptığı açıklamada "Tüm ülkelerin zaten huzursuz olan bölgede gerilimi artırmaya neden olacak her tür eylemden sakınması gerektiğini düşünmeye devam ediyoruz ve Suriye'nin egemenliğine saygı çağrısı yapıyoruz" denildi.

İsrail ne doğruladı ne de yalanlandı

Patlamanın Şam Uluslararası Havalimanı yakınlarında Tahran'dan düzenli olarak ticari ve askeri kargo uçaklarıyla silah gönderilen bir merkezde meydana geldiği ileri sürülmüştü.

Patlamaya İsrail’in İran’dan Hizbullah’a silah gönderilmesini engellemek için düzenlediği bir hava saldırısının neden olduğu iddia edilmişti. Ancak İsrail Ordu Sözcüsü henüz operasyonu doğrulayan ya da yalanlayan bir açıklama yapmadı.

İsrail İstihbarat Bakanı Israel Katz resmi temaslar için bulunduğu ABD'de İsrail Ordu Radyosu'na bir demeç verdi.

Israel Katz "Suriye'deki olayın, İran'ın Suriye üzerinden Hizbullah'a gelişmiş silah kaçakçılığı yapmasını engellemeye yönelik İsrail politikasıyla uyum içinde olduğunu doğrulayabilirim. Elbette ayrıntılı olarak bunun üzerinde durmak istemiyorum" diye konuştu.

İstihbarat Bakanı Katz "Hizbullah'a gelişmiş silah transferi niyeti olduğuna işaret eden istihbarat alır almaz harekete geçeceğimizi Başbakan (Benyamin Netanyahu) söylemişti” dedi.

Hizbullah yanlısı El Manar televizyonu da İsrail'i sorumlu tuttuğu saldırı sonrasında depo ve yakıt tanklarında bir patlama meydana geldiğini, ölen ya da yaralanan olmadığını duyurdu.

İsrail yetkilileri daha önce yaptığı açıklamalarda Suriye'deki Hizbullah birliklerine silah gönderilmesinin kendileri açısından "kırmızıçizgi” olduğunu açıklamış ve bunun hava saldırısı ya da top atışlarıyla karşılık bulacağını duyurmuştu.

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Reuters/AFP/EC/BK/GA