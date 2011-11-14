-Suriye özür diledi BEYRUT (A.A) - 14.11.2011 - Suriye Dışişleri Bakanı Velid El Muallim, ülkedeki diplomatik misyonlara düzenlenen saldırılar için özür diledi. El Muallim, Şam'da düzenlediği basın toplantısında, "Dışişleri Bakanı olarak, yabancı misyonlara yapılan bu saldırılar için özür diliyorum" dedi. Viyana Sözleşmesi çerçevesinde elçiliklerin güvenliğinden sorumlu olduklarını belirten El Muallim, bu olayların tekrarlanmayacağını umduğunu söyledi. Arap Birliği'nin önceki gün Suriye'nin üyeliğini askıya almasının ardından Suriye'deki Türk, Suudi Arabistan ve Fransız diplomatik misyonları hükümet yanlısı oldukları belirtilen sopalı ve bıçaklı büyük bir grubun saldırısına uğramıştı.