Suriye ordusunun tankları Türkiye sınırında

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Suriye ordusu Türkiye sınırında



'Diğer kendtlerde operasyonlar devam ediyor'

Tanklar yeniden Hama'ya girdi iddiası



Suriye ordusunun tankları ve ağır silahları çektiğini açıklamasının ardından bu ülkeye geçen gazeteciler, Suriyeli yetkililerin rehberliğinde Babel Hava Sınır Kapısından Halep güzergahını takip ederek Hama'ya geldi.Hama'nın girişinde çok sayıda güvenlik noktasında araç ve kimlik kontrolü yapılırken, şehre giriş çıkışların kontrol altında olduğu görülüyor. Suriyeli yetkililer, gazetecileri Hama'nın değişik noktalarına götürecekler.Halep'ten Hama'ya giden yol boyunca Babel Hava Sınır Kapısı ile Halep arasında bulunan kontrol noktaları dikkati çekerken, kontrol noktalarındaki yetkililer gazetecilerin görüntü almasına izin vermedi. Gazeteciler kontrol noktasında yaklaşık yarım saat bekletildi.Yollarda akaryakıt istasyonlarında uzun kuyrukların oluştuğu, akaryakıtın halka sınırlı olarak verildiği, istasyonlarda kaçak mazot satıldığı görüldü. Kaçak mazot satan kişiler, gazetecilerin görüntü almasına tepki gösterdi.Halep ile Hama arasında Muarat El Numan adı verilen bölgeden itibaren Hama'ya kadar yol kenarlarında, ağaçların altında ve tepelerde toplanan çok sayıda tank ve askeri aracın beklediği görülüyor.Suriyeli yetkililer, gazetecileri Hama'ya daha kısa olan İdlib yolu yerine Halep üzerinden götürürlerken, daha uzun güzergahın kullanılmasının nedeni konusunda herhangi bir açıklama yapmadılar.Suriye ordusuna bağlı birlikler, Hatay’ın güneydoğusuna yaklaşık 50 km mesafede bulunan stratejik bir bölgede, 14 tank ve çok sayıda zırhlı araçla bugün de operasyonlarına devam etti. Tank ve zırhlı araçlara, 50 otobüs ve güvenlik aracı da eşlik etti.İnsan hakları örgütleri, ülkenin orta kesiminde bulunan Humus kentinin Kuseyr kasabasında 5 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Tank desteğinde kasabaya giren askerlerin, halkın üzerine ateş açtığı belirtiliyor. Humus'ta dün de 17 kişi yaşamını yitirmişti.Bir başka şiddet haberi de İdlib bölgesindeki Sarakib kasabasından geldi. Tankların girdiği kasabadan patlama ve silah seslerinin geldiği belirtilerek, yaklaşık 100 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.Bu arda Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Suriye'nin Hama kentine tankların yeniden girdiği haberleriyle ilgili olarak, "Böyle bir delil şu ana kadar bize ulaşmadı" dedi. Pakistan Dışişleri Bakanı Hina Rabbani Khar ile Bakanlıkta yaptığı görüşmeden sonra düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Davutoğlu, bir gazetecinin Hama'ya tankların dün akşam yeniden girdiği yolundaki haberleri sorması üzerine şunları kaydetti:"Gece geç vakitlerde bu bilgi bize de ulaştı. Ben hemen Büyükelçi (Ömer Önhon) ile temasa geçtim. Hama Valisi ile de görüştük. Hama Valisi'nin ifadesi şu oldu: 'Herhangi bir tank ya da ağır silah Hama'da yoktur. İsterseniz, gece bu saatte bile sizi davet edip tekrar gösteririz' dediler."Haberlere yer veren televizyon kanallarından birinin yetkilisi ile de görüştüğünü kaydeden Davutoğlu, ellerinde böyle bir bilgi, fotoğraf, video olup olmadığını sorduğunu ve bu haberlerin genellikle görgü şahitlerine dayalı haberler olduğunun anlaşıldığını aktardı."Şu anda da basın mensuplarından bir heyet de Suriye'ye gitti. Önemli olan bu şehirlerin uluslararası basına açık olması, açık olduğunda bu haberlerin doğruluk derecesi artırılabilir. Bütün gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Bize bu anlamda verilen sözlerin ne kadar yerine getirildiğini de Büyükelçi başta olmak üzere Suriye'deki temsilcilerimiz ile de takip etmeye devam edeceğiz." diye konuşan Davutoğlu, "Böyle bir delil şu ana kadar bize ulaşmadı." dedi.Davutoğlu, Suriye'nin Türkiye sınırı yakınındaki bazı yerleşim bölgelerinde operasyon başlattığı iddialarıyla ilgili bir soruya da "Sınır yakınında herhangi bir operasyon haberi bize intikal etmiş değil" yanıtı verdi."Tansiyonun bu kadar yükseldiği şartlarda hemen bir durgunluk beklemenin zor olduğunu" kaydeden Davutoğlu, "Bizim beklentimiz, can kayıplarını, sivil kayıplarını hemen engelleyecek şekilde tedbirlerin alınması" dedi.Basın mensuplarının Hama'ya gideceklerini hatırlatan Davutoğlu, gazetecilerin burada bizzat gözlem yapacaklarını ve uluslararası basın bölgeyi takip edebildiği zaman çok daha doğru bilgilere ulaşılabileceğini söyledi.