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Dünya

Suriye ordusunun IŞİD'in kalesi Rakka'ya girdiği iddia edildi

Mayıs’ta ABD desteğindeki Suriyeli Kürt ve Arap güçler de IŞİD’i Rakka’nın kuzeyinden uzaklaştırmak için harekât başlatmıştı

04 Haziran 2016 18:59

Suriye ordusunun Irak Şam İslam Devleti’nin (IŞİD) başkentine ev sahipliği yapan Rakka vilayetine girdiği ileri sürüldü. Ancak Suriye ordusu ve IŞİD'den henüz açıklama yapılmadı.

Merkezi İngiltere’nin başkenti Londra’da bulunan muhalif Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, harekâta Rus uçaklarının IŞİD mevzilerini hedef alan ağır bombardımanından sonra başlandığını duyurdu. Suriye ordusu ve IŞİD'den henüz açıklama yapılmadı.

Mayıs’ta ABD desteğindeki Suriyeli Kürt ve Arap güçler de IŞİD’i Rakka’nın kuzeyinden uzaklaştırmak için harekât başlatmıştı.

IŞİD Rakka’yı 2013’te Devlet Başkanı Beşar Esad’a muhalif güçlerden ele geçirmişti.

İdari merkezini burada kuran örgüt, kentte kendi devlet vizyonunu yaşama geçirerek şeriata dayalı bir düzen oluşturdu.

IŞİD, 2014’te halifelik ilan etti.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Asria-Tabka yolunda, Hama’nın kuzeyinden ilerleyen Suriye ordusuyla militanlar arasında çatışmaların yaşandığını belirtti.

Suriye ordusunun Esad gölüne ve Rakka’yı Halep’e bağlayan ana yola ulaşmaya çalıştığı haber veriliyor. 

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