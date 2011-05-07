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Dünya

SURİYE ORDUSUNDAN TANKLARLA BASKIN AMMAN (A.A)

07 Mayıs 2011 12:28

-SURİYE ORDUSUNDAN TANKLARLA BASKIN AMMAN (A.A) - 07.05.2011 - Suriye ordusu Banyas kentine dün gece tanklarla baskın düzenledi.  Reuters'ın haberine göre, Banyas'taki görgü tanıklarından bilgi aldığını belirten bir insan hakları aktivisti, ordu birliklerinin tanklarla, Devlet Başkanı Beşşar Esad yönetimine karşı çıkan Sünni mahallelere girdiğini, Alevilerin yaşadığı mahallelerden geçip gittiklerini öne sürdü. Tankların sahil kentine üç yönden girdikleri kaydedildi.  Bu kaynak, Banyas'ın dışarıyla iletişiminin hükümetçe engelleniyor olmasına karşın kendilerinin buradaki bazı vatandaşlarla temas kurmayı başardıklarını ifade etti. 

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