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Dünya

Suriye ordusundan Humus'a yeni operasyon

Humus'un kuzeyinde 200-250 bin kişi, 5 yıldır abluka altında tutuluyor

17 Nisan 2018 16:33

Suriye ordusu Doğu Guta'nın kontrolünü sağladıktan sonra, ülkenin orta kesimindeki Humus ilinde kuşatma altında tuttuğu alanlara yöneldiği bildirildi.

Habertürk'te yer alan habere göre, rejim güçleri son 3 günde Vadi el Hubbiye, Vadi el Kurbat, Ardul Casiye, Ard Kabir eş Şeyha, Zahrat Cebabi ve Zahrat Cesiye köylerini ele geçirdi.

Rejim güçleri kara operasyonuyla eş zamanlı olarak Humus ilinin kuzey kırsalındaki Telbise ve Rastan ilçeleri ile Malluk kampı, Deyr Ful, Müşrefiye, Zarafani, Tirmala gibi sivil yerleşimlere yoğun uçak, top ve roket saldırıları düzenledi.

Yerel kaynaklar, rejimin öncelikli hedefinin Halep'i Humus'un kuzeyine bağlayan Salamiye yolunun güvenliğini sağlamak olduğunu ifade ediyor.

Rejim ve destekçileri böylece söz konusu yol üzerinden yığınak yaparak muhaliflerin kontrolündeki 592 kilometrekarelik alanı ele geçirmek için geniş bir operasyon başlatmayı amaçlıyor.

Humus'un kuzeyinde 200-250 bin kişi, 5 yıldır abluka altında tutuluyor.

Rejim, Şam'daki Doğu Guta bölgesini 5 yıllık sıkı kuşatma ve yoğun saldırıların ardından geçen hafta ele geçirmişti.

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