Suriye ordusundan Halep'in kuzey ve doğusunda yeni operasyon işareti

Suriye ordusu, Halep'in çevresinde süren operasyonlarda elde edilen başarıların, bölgedeki operasyon alanını genişletmek için önemli olduğunu açıkladı.

Suriye ordusu sözcüsü, yönetim güçlerinin ve müttefiklerinin IŞİD'den 30'dan fazla köy ile kasabayı ve El Bab ile Halep'i birleştiren ve kuzeydoğuya bağlantı sağlayan anayolun 16 kilometrelik bölümünü ele geçirdiklerini söyledi.

Sözcü, devlet televizyonunda bugün yayımlanan açıklamasında, "Bu başarı Halep kentinin etrafındaki güvenli bölgeleri genişletiyor ve Deash'a karşı (IŞİD) yeni operasyonların başlangıç noktasını oluşturuyor" dedi.

Açıklamada, Suriye yönetiminin "sivilleri ve Suriye Arap Cumhuriyeti toprak bütünlüğünü koruma konularında kararlılığı sürüyor" ifadesi kullanıldı.

Türkiye, Ağustos ayında IŞİD'i sınır bölgesinde temizlemek ve Kürt YPG güçlerinin ilerleyişini durdurmak için Fırat Kalkanı harekatını başlatmıştı.

Reuters, ordunun ittifak yaptığı güçler içinde bir kaynağın, Suriye ordusunun El Bab'a girmeyi amaçladığını ve gerekirse "Özgür Suriye Ordusu ile çatışmaya" hazır olduklarını söylediğini bildirdi.

Türk ordusu Fırat Kalkanı operasyonunu Özgür Suriye Ordusu ile birlikte yürütüyor.

Öte yandan Kazakistan Dışişleri Bakanlığı bir açıklamayla Türkiye, Rusya ve İran'ın Suriye'de ateşkesin nasıl uygulandığını değerlendirmek üzere 6 Şubat'ta Asatana'da bir araya geleceklerini duyurdu.

Türkiye, Rusya ve İran geçen ay Suriye'deki ateşkesin üçlü ortak mekanizmayla uygulanmasını sağlama konusunda anlaşmıştı.