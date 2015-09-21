Suriye ordusundan Halep'e füze saldırısı

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nden yapılan açıklamada, Suriye ordusuna
bağlı güçlerin Halep'in doğusunda bir pazar yerine füze saldırısı düzenlediği
belirtildi. Muhalif haber sitesi Smart News'e göre saldırıda 20'den fazla kişi
hayatını kaybetti, 40 kişi ise yaralandı.
Halep, Suriye iç savaşında ekonominin merkezi olması sebebiyle
paylaşılamayan en önemli kentlerden biri. Esad rejimi kentin Halep'in batısını
kontrol ederken, Esad muhalifleri doğudaki semtleri kontrol altına aldı.
Kenti ele geçirmek için verilen mücadele son günlerde şiddetlendi. Suriye
ordusu ve muhalifler birbirlerine yönelik bombalama ve roket saldırılarına
devam ediyor. Saldırılarda çok sayıda kişi hayatını kaybetti.