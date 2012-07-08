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Dünya

Suriye ordusundan dev tatbikat

Tatbikatta gerçek mühimmatın kullanıldığı ifade edildi

08 Temmuz 2012 19:16

Suriye, olası bir saldırıya karşı geniş çaplı bir askeri tatbikat başlattı. Tatbikatta füzelerle yer ve hava savunma sistemleri denenecek.

Suriye resmi haber ajansı SANA, ordunun olası bir kara, deniz ve hava saldırısı karşısında üzerine düşen görevi yerine getirebilme gücünü denemeyi hedeflediği bir tatbikat düzenlediğini duyurdu.
 
Tatbikatta, sahil füzelerinin yanı sıra deniz helikopterlerinin muhtemel bir saldırı durumunda manevra güçleri de denenecek.
 
Tatbikatta gerçek mühimmatın kullanıldığı ifade edildi.
 
Birkaç gün sürmesi planlanan tatbikatı Suriye Savunma Bakanı Davut Dajiha'nın da izlediği kaydediliyor.
 
 

Annan tekrar Şam'a gidiyor

 
 
BirleşMİŞ Milletler (BM) ve Arap Birliği Özel Suriye Temsilcisi Kofi Annan, Pazartesi günü Suriye'nin başkenti Şam'a gidiyor.
 
Ziyareti, Suriye Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Cihad Makdissi açıkladı. Makdissi, "Annan, görevi kapsamında bir ziyarette bulunacak ve Suriyeli yetkililerle altı aşamalı plan üzerinde duracak" dedi.
 
Annan, Şam'a yaptığı bir önceki ziyareti Mart ayında gerçekleştirmiş ve Esad ile görüşmesinin ardından Nisan ayında yürürlüğe giren ancak başarısız olan ateşkesin ana hatlarını belirlemeye başlamıştı.
 

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