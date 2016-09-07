Suriye Ordusuna Halep'te klor gazı saldırısı suçlaması

Suriye'de hükümet güçleri Halep'in silahlı muhalif güçlerin elindeki bir mahallesine helikopterlerden atılan varil bombalarıyla klor gazı saldırısında bulunmakla suçlandı.

Gönüllü acil durum çalışanları Sukari bölgesinde düzenlenen saldırıda 80 kişinin yaralandığını ve yaralıların nefes almakta güçlük çektiğini belirtti.

Suçlama bağımsız kaynaklarca doğrulanamadı.

Geçen ay BM öncülüğünde yapılan bir soruşturmada hükümet güçlerinin en az iki kez klor gazı kullandığı sonucuna varılmıştı.

Suriye hükümetiyse kimyasal silah kullandığı iddialarını reddediyor.

Silahlı muhalif güçlerin denetimindeki bölgelerde faaliyet gösteren Suriye Sivil Savunma'dan İbrahim Elhaj, helikopterlerin varil bombalarını atmasından kısa süre sonra olay yerine ulaştığını ve varillerde dört klor tüpü bulunduğunu söyledi.

Suriye Sivil Savunma hükümeti geçen ay da klor gazı kullanmakla suçlamıştı.

Bu arada BM'den yapılan açıklamada, bu yılbaşında bir ölçüde rahatlayan Suriyeli sivillerin, daha da yoğun bir şekilde geri dönen çatışmalara maruz kaldığını söyledi.

BM, Suriye konusundaki 12. raporunda, Şubat'taki ateşkeslerle yıllardır yardım alamayan bazı bölgelere ulaşılabildiğini, ancak bunun bir kaç hafta sürdüğünü belirtti.

Örgüt, 600 bin Suriyeli'nin kuşatma altında yaşadığını ve bunun 300 bininin Halep kentinde olduğunu kaydetti.

Halep'te hükümet güçlerinin geçen ay muhaliflere kaptırdığı bazı bölgeleri Pazar günü geri aldığı ve muhaliflerin elindeki kesimlerin yeniden abluka altına girdiği belirtilmişti.