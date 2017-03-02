Suriye ordusu yeniden Palmira'ya girdi

Suriye hükümet güçlerinin Irak Şam İslam Devleti'nin (IŞİD) elinde bulunan Palmira antik kentine girdiği bildirildi.

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Suriye ordusu ve destekçisi güçlerin başlattığı taarruz kapsamında tarihi kentte çatışmaların yaşandığı ve yoğun top atışlarının olduğunu belirtti.

Ayrıca, kentin batısında bulunan bir bölgenin Suriye hükümet güçlerinin eline geçtiği de ifade edildi.

Kentin bir bölümü IŞİD tarafından tahrip edildi.

Suriye hükümetine destek veren Şii güçlerden Lübnan Hizbullahı'nın medya birimi daha erken saatlerde geçtiği duyuruda, ordunun Antik Roma döneminden kalma ünlü kalıntılara yukarıdan bakan tependeki kaleye ulaştığını belirtti.

Resmi Sana haber ajansı ordunun "Palmira üçgeni" olarak bilinen stratejik bölgeyi de ele geçirdiğini duyurdu.

IŞİD, hem kalıntıların bulunduğu alanı hem de Tadmur olarak bilinen yakınlardaki kenti ilk kez Mayıs 2015'te almış ve yaklaşık 10 ay boyunca elinde tutmuştu.

Mart 2016'da Rusya'nın da hava desteğiyle Suriye ordusu Palmira'yı IŞİD'den geri almıştı. Ancak Suriye yönetiminin Halep'e odaklandığı bir dönemde 2016 sonlarında kent yeniden IŞİD'in eline geçmişti.

IŞİD, 'putperestlik' olduğu iddiasıyla bazı tapınak ve mezarlıklar ile Zafer Takı'nı patlayıcı kullanarak tahrip etmişti.

Grup ayrıca, İ.Ö. 1. Yüzyıl'ın en önemli dini yapılarından biri olarak görülen Bel Tapınağı'nı da yıkmıştı.