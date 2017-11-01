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Suriye ordusu ve SDG arasında IŞİD topraklarını ele geçirmek için yarış sürüyor

İki askeri güç de Irak sınırındaki Elbu Kemal'i ele geçirmek için operasyon başlattı

01 Kasım 2017 17:52

Suriye'de IŞİD kontrolündeki bölgeleri geri almak için Suriye ordusu ve Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasındaki yarış sürüyor. Suriye ordusu Fırat nehrinin güneyinden ilerlerken Halk Savunma Birlikleri'nin (YPG) temelini oluşturduğu SDG ise nehrin kuzeyinden ilerliyor.

BBC'nin haberine göre iki askeri güç de Irak sınırındaki stratejik yerleşim yeri olan Elbu Kemal'i ele geçirmek için ayrı ayrı operasyonlar başlattı.

Suriye'nin bu bölgesi, petrol kaynakları ve Irak'la sınır kapısı olması nedeniyle nedeniyle stratejik öneme sahip.

Sınırın diğer tarafında ise Irak ordusu El Kaim kentini ele geçirmeye hazırlanıyor.

Suriye hükümetine yakın Al Masdar'da yer alan habere göre Suriye ordusu, Elbu Kemal operasyonuna Deyrizor kentini tamamen ele geçirdikten sonra başlamak istiyor

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