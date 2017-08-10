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Dünya

Suriye ordusu Ürdün sınırında 30 kilometrelik alanı ele geçirdi

Muhalifler halen Ürdün sınırının büyük bölümünü kontrol ediyor

10 Ağustos 2017 22:09

Suriye ordusu ve müttefikleri, ülkenin Ürdün sınırında ilerliyor. Rejim güçleri, sınırın 30 kilometrelik bir bölgesinde kontrolü ele geçirdi.

İki muhalif kaynağın da doğruladığı Suriye Devlet Televizyonu'nun haberine göre, ordu birlikleri bugün düzenledikleri saldırıda Süveyda bölgesindeki tüm kontrol noktalarını geri aldı.

Süveyda, Suriye-Ürdün sınırındaki dört bölgeden biri.

Muhalifler ise halen sınırın büyük bölümünü kontrol etmeyi sürdürüyor.

Süveyda ise ABD ve Rusya arasında karara varılan ateşkese dahil değil.

"Stratejik tepelerde hakimiyet"

Suriye Devlet Televizyonu, Süveyda'nın doğundaki kırsal 1300 kilometrekarelik bir alanda ve stratejik tepelerde hakimiyet sağlandığını aktardı.

Esad rejimine yakınlığı ile bilinen Lübnan'daki Hizbullah örgütünün medya merkezi ise Suriye ordusunun ve müttefiklerinin Süveyda Çölü'nü ele geçirdiğini, Mayıs ayından beri 4 bin kilometrekarelik bir alanda hakimiyet sağlandığını belirtti.

Suriyeli muhaliflere yakın bazı yayın organlarına göre ise rejim güçlerinin ilerleyişi muhalif Özgür Suriye Ordusu'nun 'beklenmedik bir şekilde Ürdün'e çekilmesinin' ardından geldi.

Bazı muhalif kaynaklar da Suriye ordusunun iki cepheden düzenlediği saldırı sayesinde başarılı olduğunu kabul ediyor.

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