"Suriye ordusu üç koldan Deyr ez Zor'a ilerliyor"

Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Dairesi Başkanı Orgeneral Sergey Rudskoy, Suriye hükümet güçlerinin IŞİD'in kuşatması altındaki Deyr ez Zor kentine üç koldan ilerlediğini belirtti.

Basın toplantısı düzenleyen Rudskoy, "Suriye hükümet güçleri, Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'nin desteğiyle Deyr ez Zor'a doğru üç koldan taarruz gerçekleştiriyor" dedi.

"DSG, militanları kontrol altına alamadı"

Deyr ez Zor ve çevresinin teröristlerin Suriye topraklarındaki son kalesi olduğuna dikkat çeken Rudskoy, "Geri kalan terörist güçler, bu bölgeye geçiş yaptı. Elimizdeki bilgilere göre, Musul'daki militanlar ve IŞİD'in savaş kapasitesi en yüksek militanları Rakka'dan buraya sevk edildi. ABD ve müttefiklerinin desteklediği Demokratik Suriye Güçleri (DSG), söz konusu militanları, üç aydan beri kontrol altına alamadı" dedi.

“Deyr ez Zor'un kurtarılması, IŞİD’in ana unsurlarının yenilgisi anlamına gelir”

Sputnik’in haberine göre, Rudskoy, IŞİD kuşatması altındaki Deyr ez Zor'un kurtarılmasının, terör örgütünün ana birliklerinin yenilgisi anlamına geleceğini vurguladı.

Rus general, "Deyr ez Zor'daki kuşatmanın kaldırılmasıyla birlikte halifelik kurma amacı taşıyan, en nefret uyandıran terör örgütü IŞİD'in ana unsurları yenilgiye uğratılır" ifadelerini kullandı.