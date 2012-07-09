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Dünya

Suriye ordusu Türkiye sınırında muhaliflere yönelik operasyon başlattı

Rus ITAR-TASS ajansı, Suriye ordusunun, silahlı militanları etkisiz hale getirmek için, Türkiye sınırında operasyon başlattığını duyurdu

09 Temmuz 2012 18:08

Suriye ordusunun Türkiye sınırında muhaliflere yönelik operasyon başlattığı bildirildi.

Rus ITAR-TASS ajansı, Suriye ordusunun, silahlı militanları etkisiz hale getirmek için, Türkiye sınırında operasyon başlattığını duyurdu.

Rus haber ajansına göre; geçtiğimiz günlerde Suriye içlerinde birkaç kasabada ordu birlikleriyle silahlı militanlar arasında şiddetli çatışmaların yaşandığı belirtilerek, “Suriye ordusu Şam’a yakın şehir ve kasabalardan geçen hafta çıkardığı silahlı muhalif çeteleri şu an Türkiye sınırına doğu kovalıyor. Çetelerin peşine düşen Suriye ordusu genelde cip türü araçlar kullanan grupları etkisiz hale getirmek istiyor. Türkiye sınırına yakın bölgelerde operasyonlar gerçekleştirilecek” denildi.

Aynı haberde Suriye ordusunun Lübnan ile sınır bölgesinde de benzer amaçlı hareket düzenlediği vurgulandı.

Türkiye jet krizinden hemen sonra "Sınıra yaklaşmayın vururum" demişti.

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