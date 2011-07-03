-SURİYE ORDUSU TANKLARI HAMA KENTİNDE AMMAN (A.A) - 03.07.2011 - Suriye ordusu tanklarının, Devlet Başkanı Beşşar Esad aleyhine yapılan büyük gösterinin ardından Hama kentinin girişlerine konuşlandığı bildirildi. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi başkanı Rami Abdulrahman, Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, Hama'nın kenar mahallelerinde onlarca kişinin tutuklandığını belirterek, yetkililerin kentin kontrolünü ele geçirmek için askeri çözümü yeğleyeceklerinin göründüğünü söyledi. Suriye'nin başkenti Şam'ın 210 kilometre kuzeyindeki Hama kenti, 1982 yılında Suriye tarihinin en kanlı olaylarından birine sahne olmuş, askerler, dönemin Devlet Başkanı Hafız Esad'a yönelik İslamcı ayaklanmayı bastırmak için 30 bin kişiyi öldürmüştü. Hama'da önceki gün düzenlenen gösteriye 400 binden fazla kişi katılmış, rejim aleyhtarı gösterilerin başlamasından sonraki en geniş katılımlı gösterinin ardından Devlet Başkanı Beşşar Esad dün Hama Valisi Ahmed Halid Abdülaziz'i görevden almıştı.