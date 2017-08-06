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Dünya

Suriye ordusu, Sükna kasabasını IŞİD'den geri aldı

Palmira'nın doğusunda bulunan kasaba, 50 aydır IŞİD kontrolündeydi

06 Ağustos 2017 17:44

50 aydır IŞİD'in kontrolünde bulunan Humus'un doğusundaki, Sükna kasabası Suriye Ordusu tarafından geri alındı.  

Evrensel'de yer alan haber aynen şöyle:

Suriye ordusu dün gece saatlerinde Sükna'ya güney ve güneybatıdan giriş yaptı. Şiddetli çatışmaların ardından kent içerisinde kuzeye doğru ilerleyen Suriye ordusu, son mahalleleri de IŞİD'den aldı ve kente 2 yılı aşkın bir aradan sonra hakim oldu.

Bölgede mayın, tuzak ve bomba arama tarama faaliyetleri başlatıldı.

Sükna'nın ele geçirilmesiyle Suriye ordusu, Deyrezzor vilayet sınırına batıdan 55 km uzaklıkta bulunuyor. Ordu, Deyrezzor kent merkezine ise 110 km uzaklıkta bulunuyor. 

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