T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Suriye ordusu Şam'da saldırıları yoğunlaştırdı

Suriye ordusu, başkent Şam'ın su kaynakları kontrol altına almak için kent çevresinde isyancılara karşı operasyon başlattı. İsyancıların şehir suyunu zehirlediği belirtiliyor.

27 Aralık 2016 13:43

Halep'in Esad rejiminin kontrolüne geçmesinin ardından Suriye ordusu bu kez Şam ve civarında isyancılara karşı operasyonlarını yoğunlaştırdı. Suriye ordusunun başkentin şehir suyu şebekesini kontrol altına almak operasyonlarını artırdığı belirtiliyor. Muhaliflerin, Suriye ordusuna bağlı birliklerin Barada Vadisi üzerinden hava saldırıları düzenlediğini aktardıkları bildirildi.

Vadiye açılan ana yolların Suriye ordusuna katılarak muhaliflere karşı savaşan İran Devrim Muhafızları'ndan birlikler ve Lübnan Hizbullah'ından milislerin kontrolünde olduğu aktarılıyor.

Şam'ın 18 kilometre kuzeybatısında yer alan vadinin, başkentin su ihtiyacının büyük bölümü için oldukça önemli. Suriye ordusu savaşçı muhaliflerin şehir suyuna dizel yakıt karıştırarak zehirlediğini öne sürmüştü. Muhalifler bu iddiayı kabul etmiyor. Ancak muhaliflerin Esad'a bağlı birliklere baskı uygulamak için çoğu kez suyun akışını kestikleri belirtiliyor. Fransız haber ajansı AFP şehir suyunun zehirlendiği gerekçesiyle Şam'a üç gün boyunca su verilemediğini bildirmişti.

Halep'te toplu mezarlar bulundu

Esad rejiminin Halep'te kontrolü sağlamasının ardından, kentte toplu mezarlar bulunduğu açıklanmıştı. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü General Igor Konaşenkov yaptığı açıklamada toplu mezarda çok sayıda cesedin bulunduğunu ve cesetlerin bazılarında silah yaralanmaları tespit ettiklerini belirtmişti.

© Deutsche Welle Türkçe

Reuters/AP/GA/HS

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

SuriyeEsadBarada VadisiDevrim MuhafızlarıLübnan HizbullahAFPHalepSavunma Bakanlığı Sözcüsü General Igor KonaşenkovDeutsche Welle Türkçe Reuters/AP/GA/HS

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24