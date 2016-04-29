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Dünya

Suriye ordusu Rakka'ya kara harekâtına hazırlanıyor

Rusya: Ateşkes IŞİD ya da Nusra Cephesi'ni ya da diğer terör örgütlerini kapsamıyor

29 Nisan 2016 14:53

Halep'te hava saldırılarına devam eden ve ateşkesi ihlal etmekle suçlanan Suriye ordusunun IŞİD'in kalesi olarak görülen Rakka'ya yeni bir kara harekâtı hazırlığında olduğu belirtildi.

Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Aleksey Borodavkin, hem Rakka hem de Deyr ez Zor'un Suriye ordusunun hedefinde olduğunu, Rus savaş uçaklarının da bu harekatlarda Suriyeli kara birliklerine destek vereceğini ifade etti.

İsviçre'nin Cenevre kentinde Rus haber ajansı RIA'nın sorularını yanıtlayan Borodavkin, "Ateşkes IŞİD ya da Nusra Cephesi'ni ya da diğer terör örgütlerini kapsamıyor. Palmira'nın özgürleştirilmesinin ardından Deyr Ez Zor ve Rakka operasyonlarının planlaması başladı" dedi.

Suriye'deki ateşkese büyük ölçüde uyulduğunu söyleyen Borodavkin, sadece ülkenin kuzeyinde, Halep çevresinde 'bazı grupların ateşkesi çökertmeye çalıştığını' savundu.

Muhaliflerse, Halep ve çevresinde yoğunlaşan çatışmalar nedeniyle Şam ve Moskova'yı suçluyor.

Suriye ordusu son günlerde muhaliflere yöçnelik hava saldırılarını yoğunlaştırmış, muhalifler de rejimin kontrolündeki bölgelere karşı saldırılar düzenlemişlerdi.

BM'nin, Suriye'ye insani yardım ulaştırmaktan sorumlu yetkilisi olan Egeland, kentteki durumu "felaket" olarak niteleyip, önümüzdeki gün ve saatlerin Halep için ne kadar önemli olduğunu kelimelerle ifade edemeyeceğini söyledi.

Egeland, Halep'te son günlerde her şeyin kötüye gittiğini vurguladı.

Kentte düzenlenen saldırılarda son 24 saatte 50'den fazla kişi ölmüştü.

 

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