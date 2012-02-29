Suriye ordusu muhaliflerin direnişi kırmak üzere...

T24 - Suriye güvenlik güçlerinin, Humus kentinde geniş çaplı bir operasyon düzenlediği ve muhaliflerin kalesi konumundaki Baba Amr semtindeki direnişi kırma noktasına geldiği bildirildi.

AFP'ye konuşan bir güvenlik kaynağı, "Baba Amr şu an kontrol altında. Ordu, bölgeyi bina bina, ev ev arıyor. Şu an askerler, teröristleri ve silahları bulmak için tüm bodrum katlarını ve tünelleri araştırıyorlar" dedi. Kaynak, "Çok az bir direniş kaldı" ifadesini kullandı.

İsminin açıklanmasının istemeyen Suriyeli bir yetkili, daha erken saatlerde Associated Press'e yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin Baba Amr'a ilerlediklerini belirterek, semtin kısa süre içinde "temizleneceğini" söylemişti.

Humus'ta bulunan Suriyeli bir muhalif ise Suriye ordusunun Baba Amr'a girdiği yönündeki açıklamaları yalanlayarak, semtin etrafının sarıldığını ve şiddetli çatışmaların devam ettiğini söyledi.



Yaralanan İngiliz gazeteci Lübnan'da



Suriye güvenlik güçlerinin Baba Amr'daki operasyonu sürerken, İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron geçtiğimiz hafta Humus'taki bir bombardımanda yaralandıktan sonra dün Lübnan'a kaçırılan İngiliz gazeteci Paul Conroy'un Lübnan Büyükelçiliği'ne getirildiğini söyledi.

Parlamentodaki konuşmasında İngiliz vekillere seslenen Cameron, "Size Paul Conroy'un güvende olduğunu söyleyebilirim. Şu an Beyrut'taki büyükelçiliğimizde ve yakında eve dönecek" dedi.