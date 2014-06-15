Suriye ordusu Keseb'i geri aldı

Suriye Devlet televizyonu, Keseb kasabasının Beşşar Esad’a bağlı birliklerin düzenlediği operasyon sonucunda yeniden rejimin eline geçtiğini açıkladı. Suriye'nin batısındaki Lazkiye kentinin Türkiye sınırındaki Keseb kasabası uzun süren çatışmaların ardından 23 Mart'ta muhaliflerin eline geçmişti.

Al Jazeera’de yer alan habere göre, kasabanın muhaliflerin kontrolüne geçmesinin ardından Suriye savaş uçakları Keseb'i bombalamaya başlamış, kısa bir süre sonra Türkiye tüm uyarılara rağmen hava sahasını ihlal eden bir Suriye savaş uçağını düşürmüştü.

İç savaştan önce turizmin canlı olduğu kasabada çok sayıda Türkmen ve Ermeni yaşıyor. Lazkiye Nusayri nüfusun en yoğun olduğu bölge olmasından dolayı rejim için sembolik önem taşıyor.

Bölgedeki çatışmalarda Esad’in dört kuzeni öldürüldü. Aynı zamanda Suriye’nin kimyasal silah stoğunun çıkışı bu kentten yapılıyor.