-Suriye ordusu kent merkezlerinden çekiliyor KAHİRE (A.A) - 02.01.2012 - Arap Birliği Genel Sekreteri Nebil El Arabi, Suriye ordusuna bağlı birliklerin kent merkezlerinden çekildiğini, ancak çatışmaların sürdüğünü bildirdi. El Arabi, Mısır'ın başkenti Kahire'de yaptığı açıklamada, Suriye ordusuna bağlı birliklerin yerleşim bölgelerini terk ettiğini ve kentlerin dış bölgelerine doğru çekildiğini, ancak keskin nişancıların hala tehlike oluşturduğunu kaydetti. El Arabi, Arap Birliği gözlemcilerinin Suriye'de yürüttüğü çalışmalara ilişkin bir rapor yayımlanacağını ve sonraki adımlara karar verileceğini de ifade etti.