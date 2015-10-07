Suriye ordusu kara operasyonu başlattı



Suriye ordusunun müttefikleri ile birlikte ülkenin kuzeybatısında isyancılara karşı kara operasyonu başlattığı bildirildi. Operasyonun Rusya'nın hava operasyonlarına destek amacı taşıdığı belirtiliyor.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Hama kentinin kuzeyinde son ayların en şiddetli çatışmalarının yaşandığını, Rus jetlerinin de çatışma bölgesini bombaladığını açıkladı.

Alman haber ajansı dpa'ya konuşan İnsan Hakları Gözlemevi Başkanı Rami Abdulrahman, saldırıların daha büyük bir kara operasyonu için deneme niteliği taşıdığını söyledi. Suriye ordusu kaynaklarına göre, Rusya müttefiklerinin kabiliyetini test etmek ve isyancıların saldırılara nasıl tepki verdiğini görmek istiyor.

Çatışmaların yaşandığı bölge, ılımlı ve radikal farklı grupların kontrolü altında. Rejimin karşıtı ve destekçileri, kısa bir süre önce İran ve Lübnanlı Hizbullah'a bağlı binlerce savaşçının kara operasyonlarına katılmak üzere Suriye'ye girdiğini bildirmişti.