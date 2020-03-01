"Suriye ordusu, İdlib’de hava sahasını kapattı" iddiası

Suriye ordusun, İdlib üzerindeki hava sahasının kapatıldığını ve 'bölgede görülecek tüm hedeflerin düşman olarak algılanıp hava savunma sistemleri tarafından vurulacağını' duyurduğu iddia edildi.

Sputnik'in, Suriye devlet haber ajansı SANA’dan aktardığına göre; Suriye ordusundan yapılan açıklama şöyle:

"Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Suriye’nin kuzeybatısı ve özellikle İdlib bölgesi üzerindeki hava sahasının uçaklar ve her türlü insansız hava araçları için kapatıldığını duyuruyor. Hava sahamızı ihlal eden her türlü uçak, düşman olarak algılanıp görevini yerine getirmemesi amacıyla vurulacak."