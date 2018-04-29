Suriye ordusu, Humus'un tamamını ele geçirdi

Suriye ordusu Pazar günü Humus kent merkezini silahlı muhaliflerden geri aldı ve kentin tamamında kontrolü ele geçirdi.

AFP'ye konuşan Humus Valisi Talal Barazi, "Waer mahallesindeki muhalifleri taşıyan son otobüs de buradan ayrıldı. Humus artık güvenli bir yer, Humus'ta silah ve militan kalmadı" dedi.

Barazi, Cumartesi günü yaptığı açıklamada 700'ü muhalif savaşçı olmak üzere 3 bin kişinin tahliye edileceğini söylemişti.

Kentteki son muhaliflerin de Pazar günü tahliye edilmesinin ardından Humus'ta muhaliflerin kontrol ettiği hiçbir mahalle kalmadı.

Muhaliflerin çoğunun İdlib'e giderken, bir kısmını da Türkiye destekli muhaliflerin bulunduğu Cerablus'a gönderildi.

Humus, Suriye'de 2011 yılında Beşar Esad karşıtı büyük gösterilerin düzenlendiği kentlerden biriydi.

Suriyeli muhalifler Aralık ayından beri Halep ve Şam'da da büyük kayıplar yaşadı.

Humus'ta yaşanan son gelişme ise muhalifler için sembolik bir kayıp.

Muhalifler bu kentteki varlıklarının büyük kısmını üç yıl süren bir kuşatmanın ardından 2014'te kaybetmişti.