Suriye Ordusu havadan ve karadan saldırı düzenledi

Suriye ordusuna ait savaş uçakları ve kara birlikleri, sabah 04.00 sularında Türkiye sınırına 20 kilometre uzaklıktaki, yoğun olarak Türkmenlerin yaşadığı Betavan, Betfares, Göydağ beldelerine saldırı düzenledi. Saldırıda çok sayıda ölü ve yaralı olduğu belirtildi.

Suriye ordusunun muhaliflere yönelik saldırıları devam ederken, patlama sesleri Yayladağı İlçesi sınır köylerinden duyuldu.

'Helikopter düşürüldüğü iddia edildi'

Suriyeli muhalifler, Lazkiye kentine bağlı Bayır- Bucak bölgesinde, Suriye ordusunun saldırıda kullandığı bir helikopteri, uçaksavarla düşürdüklerini ileri sürdü. Hâlâ devam eden çatışmada, çok sayıda sivilin yaralandığını iddia eden muhalifler, ağır yaralı 6 sivil Suriyeliyi Hatay'ın Yayladağı İlçesi sınırından geçirerek, Türkiye'ye getirdi. Yayladağı'nda ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Antakya Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Suriye ordusunun muhaliflere, uçak, helikopterle hava saldırısını sürdürdüğü belirtilirken, çatışma sesleri ilçeden duyulmaya devam ediyor.