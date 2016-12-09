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BBC Türkçe

Suriye ordusu Halep'teki operasyonlarını 'durdurdu'

Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, Suriye ordusunun Halep'in doğusundaki operasyonlarını geçici olarak durduğunu açıkladı. Lavrov, kararın sivillerin tahliyesi için alındığını açıkladı.

09 Aralık 2016 01:06

Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, Suriye ordusunun Halep'in doğusundaki operasyonlarını geçici olarak durduğunu açıkladı.

Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları toplantısının düzenlendiği Hamburg'da bu açıklamayı yapan Lavrov, ateşkes kararının bölgede sıkışan sivillerin tahliyesine yönelik alındığını ifade etti.

Lavrov, "Bugün size şunu söyleyebilirim ki, Suriye ordusunun Doğu Halep'teki askeri operasyonları askıya alınmıştır çünkü sivillerin tahliyesi için büyük bir operasyon yürütülüyor" diye konuştu.

Lavrov, yaklaşık sekiz bin kişinin çatışma bölgesinden dışarı çıkartılacağını belirtti.

Suriye hükümet güçleri, 4 yıldır isyancıların kontrolünde olan Halep'in doğusuna yönelik başlatılan operasyonda, şu ana kadar bölgenin yüzde 75'ini ele geçirdi.

Lavrov, Rusya ve ABD'nin Cenevre'de 'nihai bir çözüm' için biraraya geleceklerini de açıkladı.

ABD, Rusya'nın açıklamasını olumlu karşıladığını belirtti.

Bu arada Çarşamba gün içinde çoğunluğu engelli ve yaşlı 148 sivil, tarihi kent bölümünden tahliye edildi.

Bu kişiler, Suriye Arap Kızılayı ve Uluslararası Kızıl Haç tarafından kurtarıldı.

Halep, Suriye'de iç savaşın başlamasından önce ülkenin ticaret ve sanayi merkeziydi.

Kent 2012'de ikiye bölündü. Hükümet güçleri kentin batısını kontrol altında tutarken isyancılar ise doğusunu kontrol altına aldı.

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