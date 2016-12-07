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Dünya

Suriye ordusu Halep’te 47 bölgeyi geri aldı!

Dün gece Halep Kalesi ve civarına gelerek teslim olmaya başlamıştı

07 Aralık 2016 21:27

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Suriye ordusunun şimdiye kadarki operasyonlarda Halep’teki 47 bölgeyi militanların elinden geri aldığı belirtildi.

Rusya’nın Suriye’deki ateşkes merkezinden yapılan açıklamada, ordunun Halep’teki 2 bölge de daha kontrolü geri kazandığı ifade edildi. Militanların elinden kurtarılan yeni bölgelerle birlikte, Suriye ordusunun kentte geri kazandığı bölge sayısı 47’ye yükseldi.

Eski Halep’i kontrol altında tutan militanlar, Suriye ordusunun kentteki ilerleyişinin ardından dün gece Halep Kalesi ve civarına gelerek teslim olmaya başlamıştı. Suriye ordusunun bugün Halep’in tarihi merkezinin tamamında kontrolü sağlamasının ardından da ÖSO gruplarının ateşkes önerisinde bulunduğu kaydedilmişti.

 

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