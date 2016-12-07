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BBC Türkçe

Suriye ordusu Halep'in tarihi kent merkezini ele geçirdi

Suriye ordusu Halep tarihi kent merkezini de silahlı muhalif gruplardan geri alırken, Rusya ordusundan bir albay top atışı sonucu yaşamını yitirdi.

07 Aralık 2016 14:42

Suriye'nin en önemli kentlerinden Halep'in tarihi kent merkezinde silahlı muhalif grupların elinde bulunan kısımlarının ordu tarafından geri alındığı bildirildi.

Londra'da bulunan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Suriye ordusunun gece sağladığı ilerlemenin ardından silahlı grupların geri çekilmeye başladığını söyledi.

Tarihi Halep Kalesi'nin etrafındaki bölge, yaklaşık dört yıldır silahlı muhalif grupların kontrolü altındaydı.

Halep'te savaşın dönüm noktaları

Böylece Suriye ordusu, Doğu Halep'in üçte ikisinden fazlasını ele geçirmiş oldu ve kentin tamamını geri almak için ilerleyişini sürdürüyor.

Ayrıca, Suriye ordusuna danışmanlık yapan Rus bir albayın silahlı muhalif grupların top atışı sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.

Rus haber ajanslarının bildirdiğine göre, Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Ruslan Galitsky, ağır yaralanmasının ardından tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi" dedi.

Açıklamada, Galitsky'nin birkaç gün önce Güney Halep'te bulunan bir yerleşim bölgesine yönelik silahlı muhalif grupların yaptığı top atışı sonucu yaşamını yitirdiği de belirtildi.

 

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