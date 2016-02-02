Suriye ordusu Halep'in kuzeyinde ilerliyor

İngiltere merkezli muhalif Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Suriye ordusu ve müttefiklerinin Rus savaş uçaklarının da hava desteğiyle Halep'in kuzeyine doğru ilerlediğini ve Pazartesi günü de Halep yakınlarındaki bir tepeyi ele geçirdiğini bildirdi.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, Gözlemevi, Suriye ordusunun bölgedeki toprak kazanımlarının Türkiye'den Halep'e açılan tedarik yollarını da kesebileceğini belirtti.

Suriye resmi medyası da ordunun ilerlediğini ve amacın Halep'in kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki Şii köyleri Nubul ve El Zehra'ya ulaşmak olduğunu duyurdu.

Halep'in bazı bölgeleri muhalifler bazı bölgeleri ise Suriye yönetiminin kontrolünde. Gözlemevi ordunun Pazartesi günü de Halep'in kuzeyindeki Başköy çevresinde Duveyr el Zeytun köyünü ele geçirdiğini bildirdi. Suriye ordusunun Salı günü Halep'te ilerlemesi, Rusya'nın Beşar Esad yönetimine destek için 30 Eylül'de başlattığı hava saldırılarından bu yana en büyük saldırı olarak görülüyor.