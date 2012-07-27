Suriye ordusu Halep'i bombalıyor!

Suriye ordusunun kontrolünü yitirdiği Halep ve çevresindeki yerleşim yerlerine, bombalı saldırı düzenleniyor. Operasyonlar Kabtan beldesinin yanı sıra Şeyh Süleyman ve Cemiyet el-Zehar bölgelerinde yoğunlaşıyor.

Özgür Suriye ordusu ile Suriye askerlerinin Kalise, Basatni ve Kasr bölgelerinden şiddetli patlama sesleri duyuluyor.

Suriye ordusunun, bölgeleri rastgele tank ateşine tutması nedeni ile ölü ve yaralıların olduğunu ileri süren Şam Haber Ağı, ''belde ve semtlerde insanlık dramı yaşandığını'' aktardı.