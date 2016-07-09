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Dünya

Suriye ordusu Halep'e giriş çıkışları fiilen kapattı

Halep'in merkezi Suriye ordusunun, çevresi ise cihatçı örgütlerin elinde

09 Temmuz 2016 19:55

Suriye ordusu, Halep kentinin Doğu girişinde olan ve stratejik öneme sahip Kastillo yolunu yoğun bombardımanlarla cihatçıların geçişine kapattı.

Suriye ordusu, Halep kentinin tamamını aralarında El Nusra, Ahrar'uş Şam'ın da olduğu radikal İslamcı örgütlerin elinden almak amacıyla 3 gündür binlerce askerin katılımıyla operasyon düzenliyor. Ordu yolun büyük bir kısmını ele geçirdi.

Sputnik'in haberine göre, bölgede şiddetli çatışmalar devam ederken, ordu bölgede cihatçı örgütlerin yerlerini sürekli bombalıyor.

Ordunun bölgede ilerlemesi üzerine cihatçıların çatı örgütü olan Halep Fetih Ordusu, Kastillo yolunu askeri bölge ilan ederek, yolun çevresine takviye gönderdi.

Ordunun sürekli bombardımanda bulunması nedeniyle cihatçılar yolu kullanamaz hale geldi. Böylece cihatçıların Halep'e giriş ve çıkışları fiilen kapatılmış oldu.

Suriye ordusunun Kastillo yolunu kontrol etmesi durumunda Halep merkezinde bulunan cihatçı grupların son ikmal hattı da kapanmış olacak böylece kuşatma başlayacak.

Cihatçı örgütler zaman zaman bu yoldan YPG'nin elindeki Şeyh Maksut mahallesine ağır silahlarla saldırırken, YPG de bu yolu havan toplarıyla vuruyor. YPG'in bugün de Kastillo yolunu ağır silahlarla bombaladığı öğrenildi.

Öte yandan Suriye'nin resmi haber ajansı Sana ise, askeri kaynaklara atfen 'ordunun Kastillo yolunda kaçmaya çalışan, cihatçı grupları hedef aldıklarını' duyurdu. ÖSO'ya yakın İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ise çatışmaların dün gece yarısı Halep'in kuzeybatısında alevlendiğini açıkladı.

Suriye'deki çatışmalarda büyük bir önem taşıyan Halep kentinin merkezi ordunun elinde bulunurken, kenar mahalleleri ise cihatçı örgütlerin elinde bulunuyor.

Ordunun kentin tamamını ele geçirmesi durumunda 1 milyondan fazla Suriyeli mülteci, kentleri olan Halep'e tekrar dönecek. Suriye'de ticaretin başkenti olarak anılan Halep'te savaştan önce 5 milyon insan yaşıyordu.

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