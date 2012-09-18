'Suriye ordusu Halep yakınlarında kimyasal denedi'

Suriye rejiminin "halka karşı kullanmam" dediği, Batı'nın "kırmızı çizgi" olarak nitelediği kimyasal silahlar konusunda yeni bir iddia ortaya atıldı. Alman Der Spiegel dergisi, Suriye ordusunun Halep yakınlarında kimyasal silah denemesi yaptığını yazdı. Habere göre, İran Devrim Muhafızları üyeleri de deneme sırasında bölgedeymiş.

Batı "kırmızı çizgimiz" diyor, Şam rejimi halka karşı kullanmayacağını taahhüt ediyor.

Suriye'de kimyasal silah konusu gündemdeki yerini korurken, Der Spiegel dergisi, Şam rejiminin kimyasal silah denemesi yaptığını iddia eden bir yazıya yer verdi.

Der Spiegel'in görgü tanıklarına dayandırdığı habere göre, kimyasal silah denemesi Halep'in doğusundaki Safira'da ağustos sonunda gerçekleştirilmiş.

Çöldeki Diraiham bölgesinde yapılan denemede, 5-6 adet kimyasal patlayıcı, tank ve uçaklarla hedef alınarak test edilmiş.

Kısa süre önce "Güçlerimiz Suriye'de görev yapıyor" itirafında bulunan İran Devrim Muhafızlarının da kimyasal silah tatbikatına dahil olduğu haberdeki dikkat çekici ayrıntılardan.

Spiegel'e göre, test sırasında İran Devrim Muhafızlarının üyeleri de helikopterlerle bölgeye taşınmış.

Santralle ilgili ayıntılar...

Haberde, deneme yapılan kompleksle ilgili ayrıntılara da yer verilmiş.

İran ve Kuzey Koreli bilim insanlarının çalıştığı santralde, zehirli hardal gazı, sinir gazı gibi kimyasallar üretiliyor.

Son aylarda, muhaliflerden gelebilecek bir saldırıda elektrik kesintisinin engellenmesi için, tesise yeni güç jeneratörleri ve yüklü miktarda mazot yüklenmiş.

'ABD kontrol etsin'

Haberde, Suriyeli muhaliflerin görüşlerine de yer verilmiş.

Spiegel'e konuşan bir Özgür Suriye Ordusu yetkilisi, muhaliflerin kimyasal tesisi hedef alma gibi bir amaçları olmadığını, tesisi Amerika'nın kontrol altına almasını istediklerini söylüyor.

Muhalifler, kimyasal silahların sadece Esad rejimi tarafından değil, Esad sonrası radikal güçlerin eline geçmesinden de endişe ediyor.