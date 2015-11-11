Suriye ordusu, Halep Kuveyres'teki IŞİD kuşatmasını yardı

Halep güney ve doğu cephelerinde Hizbullah ve Rusya'nın desteğiyle büyük ilerleme kaydeden Suriye ordusunun, 2 yıldır Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) militanlarının denetiminde olan Kuveyres hava üssündeki kuşatmayı yardığı bildirildi.

Sana haber ajansı, Suriye birliklerinin hava üssünü savunan askerlerle temas kurduğu ve çok sayıda militanı saf dışı bıraktığını duyurdu. Hava üssü, yaklaşık 2 yıldır, IŞİD’in saldırısı altındaydı.

soL Haber Portalı'nın haberine göre, üssün güneyindeki Şeyh Ahmed'i aldıktan sonra Şarki Kuveyres'te IŞİD ile sert çatışmalara giren Kaplan Birlikleri, bugün üsse ulaştı. Dün geceden beri, IŞİD militanlarının üssün doğusuna doğru çekilmeye başladığı haberleri geliyordu. AFP de, kuşatmanın kırıldığını doğruladı. Ordu, güney Halep'te ise stratejik Hader kasabasına ilerleyişini sürdürüyor.