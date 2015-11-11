T24 LogoT24 Logo
Dünya

Suriye ordusu, Halep Kuveyres'teki IŞİD kuşatmasını yardı

Kuveyres'teki hava üssü, 2 yıldır IŞİD militanlarının elindeydi

11 Kasım 2015 00:10

Halep güney ve doğu cephelerinde Hizbullah ve Rusya'nın desteğiyle büyük ilerleme kaydeden Suriye ordusunun, 2 yıldır Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) militanlarının denetiminde olan Kuveyres hava üssündeki kuşatmayı yardığı bildirildi.

Sana haber ajansı, Suriye birliklerinin hava üssünü savunan askerlerle temas kurduğu ve çok sayıda militanı saf dışı bıraktığını duyurdu. Hava üssü, yaklaşık 2 yıldır, IŞİD’in saldırısı altındaydı.

soL Haber Portalı'nın haberine göre, üssün güneyindeki Şeyh Ahmed'i aldıktan sonra Şarki Kuveyres'te IŞİD ile sert çatışmalara giren Kaplan Birlikleri, bugün üsse ulaştı. Dün geceden beri, IŞİD militanlarının üssün doğusuna doğru çekilmeye başladığı haberleri geliyordu. AFP de, kuşatmanın kırıldığını doğruladı. Ordu, güney Halep'te ise stratejik Hader kasabasına ilerleyişini sürdürüyor.

ETİKETLER

suriyehalepkuveyrişsuriye ordusuışid

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24