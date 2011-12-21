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Dünya

Suriye ordusu füze sistemini denedi ŞAM (A.A)

21 Aralık 2011 01:44

-Suriye ordusu füze sistemini denedi ŞAM (A.A) - 20.12.2011 - Suriye ordusunun, füze sistemleri ve hava gücünü deneme amaçlı bir askeri tatbikat düzenlediği bildirildi. Suriye devlet televizyonunun haberine göre, başarılı sonuçların elde edildiği tatbikatta, ''ordunun uzun kolu'' sayılan modern füze sistemlerinin kullanımı ve füze subaylarının sahip olduğu performans gözler önüne serildi. Karadan denizdeki hedeflerini vuran füzelerin denendiği tatbikatta, havadaki füzelerin karadan gönderilen ikinci füzeyle nasıl imha edildiği de gösterildi. Hava gücü filosunun da yer aldığı tatbikatın pazartesi günü başladığı belirtildi. Bu tatbikat, Suriye'nin bu ay içerisinde yaptığı ikinci askeri tatbikat.

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