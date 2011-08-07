T24 LogoT24 Logo
Dünya

SURİYE ORDUSU DURMUYOR LEFKOŞA/NEW YORK (A.A)

07 Ağustos 2011 15:16

-SURİYE ORDUSU DURMUYOR LEFKOŞA/NEW YORK (A.A) - 07.08.2011 - Suriye ordusunun ülkenin orta kesimlerindeki Humus bölgesinde bulunan Hule kasabasına yönelik bugünkü operasyonlarında 4 sivilin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi. Suriye İnsan Hakları Gözlem Kuruluşu Başkanı Rami Abdülrahman, 25 kadar tank ve askeri personel taşıyıcısının bu sabah Hule'ye girdiğini ve dört kişinin öldüğü askeri operasyon düzenlediğini belirterek, "Ölü sayısı artabilir, çünkü çok sayıda yaralı var" dedi. Öte yandan, BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad ile yaptığı telefon görüşmesinde, kendisinden muhaliflere karşı kullandığı askeri yöntemlere son vermesini istedi. BM sözcüsü Martin Nesirky yaptığı açıklamada, Ban'ın Suriye Devlet Başkanı ile Nisan'dan beri kurduğu bu ilk temasta, ayrıca Suriye'de kitlesel tutuklamaların durdurulması konusunda ısrar ettiğini belirterek, "Ban Ki-mun Suriye Devlet Başkanı'na Güvenlik Konseyi'nin açık mesajını iletti ve sivillere karşı askeri güç kullanmayı derhal durdurmasını istedi" dedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24