-SURİYE ORDUSU DURMUYOR LEFKOŞA/NEW YORK (A.A) - 07.08.2011 - Suriye ordusunun ülkenin orta kesimlerindeki Humus bölgesinde bulunan Hule kasabasına yönelik bugünkü operasyonlarında 4 sivilin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi. Suriye İnsan Hakları Gözlem Kuruluşu Başkanı Rami Abdülrahman, 25 kadar tank ve askeri personel taşıyıcısının bu sabah Hule'ye girdiğini ve dört kişinin öldüğü askeri operasyon düzenlediğini belirterek, "Ölü sayısı artabilir, çünkü çok sayıda yaralı var" dedi. Öte yandan, BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad ile yaptığı telefon görüşmesinde, kendisinden muhaliflere karşı kullandığı askeri yöntemlere son vermesini istedi. BM sözcüsü Martin Nesirky yaptığı açıklamada, Ban'ın Suriye Devlet Başkanı ile Nisan'dan beri kurduğu bu ilk temasta, ayrıca Suriye'de kitlesel tutuklamaların durdurulması konusunda ısrar ettiğini belirterek, "Ban Ki-mun Suriye Devlet Başkanı'na Güvenlik Konseyi'nin açık mesajını iletti ve sivillere karşı askeri güç kullanmayı derhal durdurmasını istedi" dedi.