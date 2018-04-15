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Dünya

Suriye ordusu, Doğu Guta'nın tamamen Suriye hükümetine geçtiğini duyurdu

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada da bölgede bulunan 21 bin militan ve ailesinin tamamının tahliye edildiği belirtildi

15 Nisan 2018 03:44

Suriye ordusu, Doğu Guta'nın tamamen Suriye hükümetinin kontrolüne geçtiğini duyurdu.

SANA'ya konuşan Suriye ordusundan bir kaynak, “ordunun ülkede düzeni yeniden sağlamak için neye mal olursa olsun ülkede terörizmin kökünü kurutmaya kararlı olduğunu” söyledi. Açıklamada, “teröristlerin bölgedeki son mevzisi olan Duma'yı terk ettikleri” ifadeleri yer aldı.

Sputnik’te yer alan habere göre, Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada da bölgede bulunan 21 bin militan ve ailesinin tamamının tahliye edildiği belirtildi.

Ordunun açıklamasının ABD, İngiltere ve Fransa'nın, Suriye ordusunun Doğu Guta'da kimyasal silah kullandığı iddiasıyla ülkeye saldırı düzenlemesinin üzerine gelmesi dikkat çekti.

 

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