Suriye ordusu Deyr ez Zor'da IŞİD'in lojistik yolunu kesti

Suriye hükümet güçlerinin, müttefik kuvvetlerin desteğiyle Deyr ez Zor kentinin güneydoğusundaki Cafra mahallesinin kontrolünü ele geçirdiği ve böylelikle IŞİD'in ana lojistik yolunu kestiği duyuruldu.

Sputnik'in haberine göre; Deyr ez Zor operasyonu komuta merkezinden konuşan bir kaynak, "Ordu ve müttefik güçler IŞİD terör örgütü militanlarını Cafra mahallesinden çıkardı ve böylelikle IŞİD'in Deyr ez Zor'da kontrolünde tuttuğu mahallelerin ana lojistik yolunu kesti" ifadelerini kullandı.

Daha önce Suriye hükümet güçlerinin Cafra mahallesine komşu olan iki mahallenin kontrolünü ele geçirdiği ve Fırat nehri kıyılarına ulaştıkları belirtilmişti.

IŞİD terör örgütü militanlarının Deyr ez Zor'un kuzey mahallelerine doğru çekildikleri bildiriliyor.