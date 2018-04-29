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BBC Türkçe

Suriye ordusu Deyr ez Zor kuşatmasını kırmak üzere

Rusya'nın da hava desteğini alan Suriye ordusunun, ülkedeki son IŞİD kalesi Rakka'yı ve Humus vilayetini Irak sınırına bağlayan yol üzerindeki Deyr ez Zor kentinde iki yıldır IŞİD kuşatması altındaki askeri bir üsse 10 kilometre kadar yaklaştıkları bildir

29 Nisan 2018 20:30

İki yıl önce kentin önemli bir bölümünü ele geçiren IŞİD'in stratejik önemdeki Deyr ez Zor kentindeki kuşatmasını kırmayı hedefleyen Suriye ordusu, dün geceki çatışmalardan sonra kentin batı girişindeki 137. tugay karargahına 10 kilometre kadar yaklaştılar.

Yakındaki kalesi Rakka'da ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri karşısında önemli kayıplara uğrayan IŞİD, Deyr ez Zor kenti ve çevresindeki petrol yataklarını da Suriye ordusuna bırakmak durumunda kalırsa, Suriye'de sadece birbiriyle bağlantısı olmayan bir kaç noktada sıkışmış olacak.

Deyr ez Zor Suriye - Irak sınırında ve IŞİD'in Irak topraklarında elinde tuttuğu Musul ve Tel Afer'den de püskürtülmüş olması, durumunu daha da güçleştirecek.

Örgüt Deyr ez Zor eyaletinde geniş bölgeleri kontrol ediyor ve bölgenin başkentinin de yarıdan fazlasını iki yıl önce ele geçirerek kentteki Suriye hükümeti güçlerini kuşatma altına almıştı.

Rusya'nın da desteğiyle haftalardır Deyr ez Zor'a doğru taarruzu sürdüren Suriye ordusu dün gece kentin batı sınırındaki 137. Tugay karargahına ulaştı.

Suriye haber ajansı SANA ve muhaliflere yakın Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Suriye ordusunun karargahın çevresindeki IŞİD kuşatmasını yarmak için çatışmayı sürdürdüğünü bildirdi.

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Bir Suriye askeri yetkilisi Fransız Haber Ajansı'na (AFP) Deyr ez Zor eyaletinde bir çok IŞİD mevzisinin birden düştüğünü ve ordu birliklerinin hızla ilerlediğini söyledi.

Aynı askeri yetkili Suriye askerlerinin mahsur kaldığı tugay karargahına ulaşmalarının saatler süreceğini kaydetti.

Suriye resmi medyasında da da üsse çok yaklaşıldığı kaydediliyor.

Söz konusu askeri üssün çevresinde kentin hala hükümet güçleri tarafından kontrol edilen mahalleleri de var.

Suriye Haber Ajansı (SANA) Bölge Valisi Muhammed İbrahim Samra'nın, bölgede halkın kutlamalara başladığına ilişkin açıklamasına yer verdi.

Vali "Dün Deyz ez Zor'da toplumun bütün kesimlerinde, beklenen zafer arifesinde kutlamalar yapılıyor" dedi.

Suriye ordusunun bir başka kolunun da güney batıdan ilerlediği ve Deyr ez Zor askeri havaalanına 20 kilometre yaklaştığı, bir diğer kolun da kuzeyden ilerlediği haberleri geliyor.

IŞİD Deyr ez Zor vilayetinin petrol kuyularıyla topraklarının önemli bir kısmını 2014 yılı ortalarında ele geçirmiş, 2015 yılı başlarında da kent merkezinin yarıdan fazlasını denetimi altına almıştı.

Bu yılın başlarında IŞİD'in yeni ilerlemeler kaydetmesiyle hükümet kontrolündeki bölgeler çevresindeki kuşatma iyice sıkılaşmıştı.

Kentin hükümet kontrolündeki kesiminde halen 100 bin civarında sivilin yaşadığı tahmin ediliyor. Savaştan önce bu bölgelerde 300 bin kişi yaşıyordu.

IŞİD denetimindeki bölgelerde ise Suriye İnsan Hakları Gözlemevi tahminlerine göre 10 bin civarında sivil olabilir.

Kuşatmanın sıkılaşması kentte büyük bir gıda ve ilaç sıkıntısı yaratmıştı.

Hükümet ve Birleşmiş Milletler yardım örgütleri kentin kuşatma altındaki bölgelerine havadan indirme yapıyorlardı.

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