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Dünya

Suriye ordusu, cihatçıların Türkiye ile son yolunu kestiğini duyurdu

"Suriye ordusu ve müttefikleri Nubul ve Zehra'daki kuşatmayı tamamen kırdı"

03 Şubat 2016 21:25

Suriye ordusu, Halep'in kuzeyinde cihatçıların kontrolündeki iki Şii köyünde kuşatmayı kırdığını ve cihatçı güçleri Türkiye sınırına bağlayan son ikmal yolunu kestiğini duyurdu.

Suriye medyasında ve Lübnan Hizbullahı'nın yayın organı Al Manar TV'deki haberlere göre, Suriye ordusuna bağlı birlikler yaklaşık 3 yıldır cihatçıların kontrolünde olan Nubul ve Zehra'ya girdi.
 

"Teröristler kasabayı terk etti"
 

RİA Novosti'ye konuşan bir askeri kaynak, "Öncü birlikler, Nubul ve ve Zehra kasabalarındaki kuşatmayı kırdılar. Teröristler bu kasabaları terk etti, ancak dış mahallelere yönelik havan topu ve geliştirilmiş roketlerle yapılan saldırıları sürdürüyorlar" dedi.

​AFP'ye konuşan Suriye ordusundan bir kaynak da, cihatçıların Türkiye'yle bağlantısı olan ikmal yolunun kesildiğini söyledi.

Reuters ise, Suriye ordusundan bir yetkilinin "Suriye ordusu ve müttefikleri Nubul ve Zehra'daki kuşatmayı tamamen kırdı" sözlerini aktardı.

İki kasabanın geri alınmasıyla Halep'te Suriye ordusunun ilerleyişinin hızlanacağı belirtiliyor.



 

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