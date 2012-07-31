Suriye ordusu BM konvoyuna tankla ateş açtı!

BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, Suriye askerlerinin Birleşmiş Milletler konvoyuna ateş açtıklarını duyurdu.

BM Genel Sekreteri Ban, General Gaye'nin de içinde bulunduğu konvoya Suriye rejimine ait bir tank tarafından ateş açıldığını ancak General Gaye ve beraberindekilerin şans eseri bu saldırıdan yara almadan kurtulduğunu açıkladığı konuşmasında, “Bugüne kadar Suriye devleti güçleri BM'ye ait bir düzine aracı imha etti” diye konuştu.

Ban, Suriye rejiminin BM şartlarına uymadığı ve her tür ağır silahı muhalifler ve milisler üzerinde kullandığı konusundaki endişelerini, şu sözlerle ifade etti:

“Bu çok önemli, tekrar söylüyorum, Suriye Hükümeti tam olarak BM ile işbirliği yapmalı ve şiddetin derecesini düşürmelidir. Rejimin askeri uçak ve helikopterler de dahil her türlü ağır silah ve mühimmat kullandığı konusun da derin endişeler taşıyoruz. Bu beklenilmeyen bir durumdur, her gün yüzden fazla insan öldürülüyor.”

Ban, Ortadoğu'da çıkması muhtemel bir savaş konusunda da uyarıda bulunarak, “Mezhepsel bir sivil savaş, Suriye'nin Türkiye, Irak, Lübnan, Ürdün ve İsrail gibi komşularını da da vahim bir tehlikeye atabilir. 2 milyon civarında bir kitle bu şiddetten etkilenmiştir. Daha fazla savaş bir çare değildir” dedi.

Genel Sekreter Ban'ın BM konvoyuna Suriye ordusu tarafından yapılan saldırıyı bizzat duyurması, nüfusu geçtiğimiz hafta 300'den 150'ye indirilen BM gözlemci ekibinin yakın zamanda tamamının Suriye'den çekilebileceği ihtimalini artırıyor.

BM Genel Sekreteri Ban, bir soru üzerine Myanmar'daki Müslüman azınlığa uygulanan şiddet konusunda da görüş bildirdi.

Ban, “Bu konuda derin endişelerimizi Myanmar Devleti'nin liderlerine ilettim. BM gözlemcileri Arakan'da olup biten hakkında hazırladıkları bir raporu bize sundu. Yaşanan üzücü olayların bir an önce dindirilmesini umut ediyoruz” dedi. (